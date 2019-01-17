Учёные: мужчин привлекают женщины с низким голосом

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Учёные из Великобритании выяснили, какой голос нравится мужчинам, и вывели формулу идеального голоса.

Дэвид Хоу уже долгие годы работает ЛОР врачом. В результате своей деятельности он выяснил, что на качество голоса влияют две голосовые связки. Это тканевые связки, которые образуют щель в гортани. Если они гладкие, то голос женщины более приятный и низкий, что и привлекает мужчин. А если девушка курит или имеет кислотный рефлюкс, то это вызывает хрипоту, и голос становится менее привлекательным.

Люди часто не любят звук собственного голоса. А журналистка из Британии Мариелла Фроступ рассказала, что когда впервые выступала на сцене, то заметила что зрители обратили внимание не на смысл сказанного, а на тональность. Оказывается что влияние речи очень велико. Люди часто бывают разочарованы, когда голос не соответствует внешнему виду собеседника.

Эксперты недавно выяснили, что формула идеального голоса - это говорить 164 слова в минуту низким голосом.