Диетологи рассказали, как есть макароны и эффективно худеть

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Голливудские специалисты по правильному питанию рассказали, как похудеть на макаронах.

По словам модного голливудского диетолога Лизы Янг, можно сочетать любимые продукты со здоровым питанием и при этом эффективно худеть. В своей новой книге «Наконец-то полный, наконец-то худой» диетолог опровергает модные, но в конечном итоге неустойчивые причудливые диеты, которые запрещают худеющим людям употреблять углеводы и жирные продукты. Лиза Янг говорит, что похудеть можно и на макаронах, но они обязательно должны быть из твердых сортов пшеницы.

Диетолог говорит, что такие макароны и паста содержат достаточное количество клетчатки, которая помогает работе метаболизма, за счет которого люди активнее худеют. Также специалист обращает внимание на важность обильного питья чистой воды и на овощи, которые должные ежедневно присутствовать в рационе.