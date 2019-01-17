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Правильный процесс пищеварения начинается еще в ротовой полости, но язвочки, которые образовываются на языке, не дают даже получить удовольствия от пищи. Исследователи установили причины, которые мешают данному процессу.

Получить удовольствие от приема пищи является одной из составляющих человеческого счастья, такие выводы сделали психологи в результате многолетних исследований. Но затмить данный процесс могут язвочки, которые довольно часто образовываются на языке, с такой проблемой хотя бы раз в жизни сталкивался каждый из нас.

Ученые изучили причины появления таких язвочек и определили пути их предотвращения. Сообщается, что основной причиной такого явления стал стресс, ведь именно в таком состоянии организм способен выработать химические элементы, которые влияют на организм как раздражители для язвочек на языке.

Самой опасной причиной образования язвочек все же является рак ротовой полости. Статистика показывает, что большинство случаев онкологических заболеваний в полости рта начинаются именно с язвочек на языке. Также факторами влияющими на образование таких язв является курение, чрезмерное употребление лекарственных препаратов и различные травмы.

Ученые определили 5 причин образования язвочек на языке, устранив которые, можно избежать серьезных заболеваний.