Космический десант пришельцев с Нибиру занял позиции на территории штата Нью-Йорк - уфологи

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Панические сообщения простых американцев о массовом прилете НЛО, поступавшие в различные официальные структуры в течение всего прошлого года, остались без ответа властей.

Однако уфологи, внимательно следившие за ситуацией, вынесли однозначный вердикт о том, что космический десант пришельцев с Нибиру, занял позиции на территории штата Нью-Йорк. Начиная с февраля ушедшего года, количество НЛО, замеченных над территорией штата, возрастало с каждым месяцем. Всего было 67 явных свидетельств. Кроме летающих объектов, участились встречи жителей с инопланетными существами. Например, в округе Ниагара ранним утром было замечено существо с вытянутой зеленой головой, которое промчалось мимо дома со скоростью автомобиля. Люди успели заметить у пришельца, зажатый в конечностях странный предмет, которые каждую секунду менял форму. Шериф округа шутливо посоветовал очевидцам меньше пить алкоголя перед сном, но уже на следующий день в лесополосе национального парка появились люди в армейской форме.

По мнению уфолога Скотта Уоринга, правительство США вполне отдает отчет разворачивающимся событиям. Однако давняя договоренность с представителями одной из инопланетных цивилизаций, ставит перед спецслужбами преграды. На данный момент неизвестно, к какой галактической расе относятся неоднократно зафиксированные пришельцы. Можно лишь с большой долей уверенности утверждать, что совпадение по времени с появлением в Солнечной системе планеты Нибиру, не является случайным. То, что для своего десанта пришельцы выбрали именно США, говорит об их полной информированности в вопросах земных геополитических процессах.