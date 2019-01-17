«Глава 8, Стих 10: И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику»: Библейское писание случится — Земля падёт от Нибиру через 6 дней

Сегодня, 06:17

Британские эксперты расшифровали Библию и изучили данные о приближении вражеской планеты. Менее, чем через неделю Земля прекратит своё существование и превратится в бесформенные метеоритные камни.

Конспирологи и уфологи со всего мира находятся в панике и пытаются изучить, имеющуюся у них информацию и предотвратить возможный апокалипсис.

Скептики начинают верить, а нигилисты принимают: учёные провели анализ полученных данных из космоса, а эксперты дешифровали пророчество, написанное несколько тысяч лет назад. Согласно ему, 23 января 2019 года по григорианскому календарю, Нибиру выйдет на орбиту Земли и уничтожит планету.

Эксперты провели анализ, в котором было зашифровано скрытое послание.

Глава 8, Стих 10 Библии гласит: И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику...». Библейское писание случится — Земля падёт от Нибиру через 6 дней, заявили специалисты.

Исследователи космоса и уфологи сняли показания с устройств, фиксирующих разные типы волн. Данные по исследованию гравитационных волн подтвердили приближение массивного объекта, который приблизится к Земле через 6 дней.

Сопоставив послание из Библии и научные данные, конспирологи пришли к выводу, что именно Нибиру, а не какой-либо другой космический объект направляется к планете, чтобы уничтожить её и изъять из земной коры полезные ископаемые.

Учёные рассказали, что Нибиру уничтожит Землю взрывом. Мощный лазерный луч разогреет ядро планеты, отчего она взорвётся на несколько крупных частей, с которых пришельцы вытянут с помощью специальных магнитов нужные ископаемые.

Конспирологи пытаются связаться с пришельцами, чтобы достигнуть хоть какого-либо консенсуса, чтобы инопланетяне оставили Землю в покое.

Однако, у экспертов нет достаточно мощных радиоизлучателей, способных доставить сигнал к Нибиру. Учёные сейчас ведут переговоры с правительствами разных стран в надежде на то, что хот одна страна их послушает и предоставит им своё высокотехнологичное оборудование для связи с вражескими захватчиками.