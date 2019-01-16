Пропавший китайский корабль с экипажем могли попасть в другое измерение – учёный

Вчера, 23:55

Сухогруз засосала огромная воронка на дне Моря Дьявола. Это вход в иной, не видимый человеческому глазу мир. Исследователь объясняет его на примере радиоволн, когда телевизионная программа превращается в радиосигнал.

Бермудский треугольник является аномальной зоной в Саргассовом море в Атлантическом океане. Считается, что в нём таинственным способом исчезло огромное количество самолётов и кораблей. Треугольник очень сложный для навигации, так как в нём много отмелей, циклонов и штормов, тем не менее, он не один в своём роде.

В Японии существует Море Дьявола. Это часть вод вокруг острова Миякедзима на севере Филиппинского моря. Там тоже постоянно без вести пропадают корабли, а местные рыбаки местность очень опасаются. Так, в январе 2012 года китайский грузовой корабль Lin-je с 19 членами экипажа на борту так и не доплыл до берегов японского города. Власти потратили месяцы на поиски обломком или трупов пострадавших в крушении, но всё было безуспешно.

Тем не менее, профессор Яои провёл своё исследование и постарался объяснить, куда же бесследно пропал целый корабль.

По слова учёного, увлекающегося паранормальными явлениями, корабль Lin-je не пропал, а был втянут в другое измерение. Об этом он заявил в рамках фильма «Море Дьявола». Учёный объясняет исчезновение сухогруза на примере радиоволны. Программы создаются в студии, а когда транслируются, становятся радиоволнами. Проведя аналогию с кораблём, учёный отметил, что точно по такому же принципу люди не видят и не ощущают возможный существующий другой мир и измерение.

Недавно выяснилось, что исследователь винит во всём некий проход в другое измерение, открывающийся на дне моря. В него и могли попасть китайский корабль с экипажем. По его словам, конечно же часть суден утонула во время штормов, но вот большинство засосал подводный вход в иной мир, что и объясняет отсутствие обломков и трупов. Как бы то ни было, практически свои заявления учёный никак не подтверждает.

Традиционная наука также уверена, что регионы, подобные Бермудскому треугольнику, и сам треугольник, ничем мистическим не отличаются. Согласно статистике береговой охраны, корабли и самолёты в «паранормальных» областях тонут не чаще, чем в других регионах планеты, а вся шумиха является не более, чем слухами.