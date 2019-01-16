Первым колонизаторам Марса могут угрожать устойчивые к антибиотикам супербактерии

Сегодня, 22:28

Эксперты считают, что астронавты, отправляющиеся на Луну и Марс, подвержены высокому риску заболеть от устойчивых к антибиотикам супербактерий, которые размножаются в космосе.

Астронавты чаще болеют в космосе, чем обычно на Земле. Эксперты говорят, что им также будет сложнее избавиться от инфекций, изучив поведение бактерий в условиях имитации космоса.

Недостаток сна, микрогравитация и облучение могут сделать астронавтов более уязвимыми, а бактерии - более устойчивыми к лечению. В связи с тем, что в будущем астронавты должны будут путешествовать на Луну и Марс, ученые беспокоятся о том, как обеспечить их безопасность и здоровье в таких дальних путешествиях во враждебной среде.

Поддерживать здоровье астронавтов на космическом корабле труднее, чем обычно, если у бактерий развивается устойчивость к антибиотикам, поскольку дополнительная медицинская помощь не может быть предложена.

Ученые из Университета Хьюстона, штат Техас, изучали устойчивость E.coli к антибиотикам в космосе, эмулируя аналогичные среды в лаборатории. Они выращивали безвредный штамм бактерий кишечной палочки E.coli, который был стерилизован антибиотиком хлорамфениколом в имитированной среде микрогравитации.

После того, как бактерии выросли в течение 1000 поколений, исследователи обнаружили, что они стали устойчивыми к хлорамфениколу, а также к некоторым другим антибиотикам. Даже после удаления исходных антибиотиков, которые вызывали мутации бактерий и, следовательно, их устойчивость, они не потеряли устойчивость даже через 100 поколений.

Результаты могут стать огромной проблемой для будущих космических полетов, учитывая, что космические путешествия могут длиться от многих месяцев до лет. Долгосрочный ответ микробных сообществ на микрогравитационную среду космоса еще не полностью понят.

Но в условиях, существующих в космосе, где риски микробного загрязнения выше, шансы заражения патогенами значительно возрастают.

Один из ведущих ученых исследования, Мадхан Тирумалай, сказал: «Когда вы собираетесь находиться в космосе более шести месяцев, вырастает несколько тысяч поколений бактерий».