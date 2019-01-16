Первая подозреваемая экзолуна может оставаться скрытой еще десятилетие

Сегодня, 20:49

Экзолуну трудно найти. Доказательство того, что первая предполагаемая exomoon вокруг экзопланеты действительно существует, может занять до десяти лет, утверждают ее исследователи.

«Мы сталкиваемся с некоторыми сложными проблемами, связанными с подтверждением наличия этой вещи», - сказал астроном Алекс Тичи из Колумбийского университета на заседании Американского астрономического общества 10 января.

Используя данные космического телескопа Кеплер, в 2017 году Тичи и его коллега из Колумбии Дэвид Киппинг обнаружили первые намеки на луну, вращающуюся вокруг планеты, которая немного больше Юпитера, вокруг звезды на расстоянии около 8000 световых лет.

Затем, в 2018 году, пара сообщила, что данные космического телескопа Хаббл подтвердили существование экзолуны, но не окончательно.

Эта неопределенность отчасти связана с тем, что предполагаемая луна, похоже, имеет размер Нептуна, намного больше, чем предсказывают теории формирования спутников. И исследователи не могут исключить того, что свидетельство о луне на самом деле является свидетельством существования второй планеты.

«Мы пытаемся быть очень осторожными, чтобы не называть это открытием, что мы получили это без тени сомнения», - сказал Тичи.

Команда не будет использовать Хаббл для поиска луны снова, после того, как комитет, который выделяет время наблюдения Хаббла, отказал в дополнительном времени поиска во время следующего окна возможностей в мае. Хотя Тичи и разочарован, решение имеет смысл. Не зная точно, когда и где появится экзолуна, вероятность того, что телескоп даст более убедительные доказательства существования луны, недостаточно высока.

Наземные телескопы пытаются подтвердить, является ли объект луной или второй планетой, основываясь на гравитационных рывках объекта по отношению к известной планете. Это гораздо более медленный процесс, чем поиск падений света от экзопланет и экзолун, проходящих перед их звездами, что, как показывают данные Хаббла и Кеплера, может занять пять-десять лет, говорит Тичи.

«Все говорит о том, что нам нужно набраться терпения», - говорит он.

Пока же он и Киппинг все еще ищут другие экзолуны в данных Кеплера.