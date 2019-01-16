Два космических корабля стремятся доставить астероидную пыль на Землю

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Космический материал может помочь объяснить процесс происхождения жизни.

Сёго Тачибана, космохимик из Токийского университета, потратил 10 лет, помогая разработать миссию на поверхность астероида Рюгу. Чтобы безопасно приземлиться, космический корабль Hayabusa2 должен найти широкие, плоские участки мелкозернистой пыли на астероиде. Но 27 июня, когда Hayabusa 2 наконец достиг своей цели после трех с половиной летнего путешествия, Тачибана с ужасом увидел, что Рюгу покрыт валунами. Большими.

«Мы не можем найти 100-процентное безопасное место для приземления, - говорит Тачибана. - Кажется, это очень опасное место».

Если Hayabusa 2 сможет справиться с валунами - и любыми другими возникающими проблемами - он станет вторым космическим кораблем, который доставит кусочек астероида обратно на Землю. И миссия ответит на вопросы, на которые ее предшественник ответить не смог.

Первая миссия Hayabusa посетила покрытый песком и камнями астероид Итокава в 2005 году. Но Итокава имеет неправильный химический состав, не дающий возможности решать вопросы о происхождении жизни, для которых Рюгу, богатый углеродом, хорошо подходит. И Хаябуса пережил серию бедствий, которые привели к его возвращению на Землю на несколько лет позже, с менее чем 2000 зерен драгоценной астероидной пыли.

Тачибана и его коллеги из Японского агентства аэрокосмических исследований, JAXA, рассчитывают, что Haybusa 2 вернет куски поверхности Рюгу на Землю в 2020 году. И если смелый план взорвать кратер на астероиде сработает, космический корабль получит некоторые подповерхностные зерна.

Дочерний проект NASA, миссия OSIRIS-REx, прибыл на астероид Бенну в декабре, чтобы привезти образцы в 2023 году.

Два космических корабля сталкиваются с огромными проблемами. Зонды должны исследовать объекты, которые обладают такой слабой гравитацией, что солнечный свет может сбить их с орбит. Если зондам удастся собрать образцы, космический корабль должен сохранить пыль в первозданном виде во время полета обратно на Землю. Чтобы получить максимальную отдачу от миссий, японские и американские команды пытаются работать вместе, преодолев культурные и бюрократические барьеры.

Но неопределенность и беспокойство того стоят. Астероиды, такие как Рюгу и Бенну, являются одними из самых старых и интригующих объектов в Солнечной системе. Они могли бы дать ответы на некоторые из самых неотложных планетарных вопросов: что было до планет? Каковы истоки жизни? Какую угрозу представляют астероиды для жизни на Земле сегодня?