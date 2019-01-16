Отсроченный Армагеддон?: Кровавое суперлуние 21 января может означать лишь конец света

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Зловещее предсказание об этом было сделано ещё инками. Они испытали это на крахе собственной цивилизации.

По мнению древних, кровавое суперлуние может означать лишь конец света. Следовательно, предсказанный Армагеддон состоится. Только с небольшой отсрочкой.

Конец всему может состояться 21 января. Именно в этот день воедино сойдутся Супер-Луна, Луна – Волк и Кровавая Луна.

Древние инки считали такое редчайшее сочетание «кровавым волчьим суперлунием». Они верили, что оно вполне способно к тому, чтобы уничтожить всё человечество.

Нынешние альтернативные учёные вполне уверены, что кровавое суперлуние станет предзнаменованием конца света. Они связывают это с наблюдениями инков, населявших Южную Америку в XV – XVI веках. Они создали мощнейшую империю с высоким уровнем знаний, которая потом внезапно и стремительно исчезла.

Инки, согласно найденным после них рукописям, считали, что любая аномалия Луны или Солнца вызывает неотвратимые катастрофы на Земле. Их пример это подтвердил.

Однако, официальная наука продолжает не воспринимать эту теорию. Её представители упорно утверждают, что затмения Луны являются регулярными, а цвет этого спутника может зависеть лишь от освещения.

В частности, кровавым он становится, когда Земля проходит между Солнцем и Луной.

Как часто это бывает, они оставляют «за кадром», что ранее сопутствовало этому.

Впрочем, как бы там ни было, 21 января станет для Земли очень непростым днём.