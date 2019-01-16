«Угроза всегда рядом»: Нибиру прячется в полярной области Солнца

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Гипотеза о невероятно протяженной орбите Планеты Х была разрушена знаменитым конспирологом Скоттом Уорингом.

По мнению эксперта мирового значения, Нибиру прячется в полярной области Солнца, поэтому угроза для Земли всегда рядом. Уоринг, тщательно изучив все снимки ближайшей звезды, даже те, которые тщательно скрывались от общественности специалистами NASA, обнаружил доказательства постоянного присутствия планеты-убийцы с ее обитателями, в самом центре нашей звездной системы. Те, кого еще древние шумеры называли аннунаками, давно исчерпали энергетический потенциал своей планеты. Однако прежде, они дошли до такого уровня технологий, что могут напрямую использовать Солнце, найдя в его «северном полюсе» комфортное для представителей Нибиру место обитания.

Уфолог в преамбуле к своему исследованию напомнил, что самым главным заблуждением ученых является привязанность к догме о сугубо биологической форме жизни. Не исключено, что обитатели Планеты Х, как и цивилизация, населяющая Солнце являются плазмоидами, способными трансформироваться в любую субстанцию и мимикрировать в зависимости от окружающей среды. Таким образом, атака на Землю может происходить в два этапа. Сначала массированные выбросы плазмы (что и наблюдалось осенью 2017 года), а затем, непосредственно атака Нибиру. То, что астрономы не видят огромную планету, вторгшуюся в пределы Солнечной системы, как раз и подтверждает смелую теорию уфолога.