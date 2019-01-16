Биологи объяснили, зачем ракам-отшельникам нужны длинные пенисы

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Раки-отшельники живут в раковинах, принадлежавших ранее различным моллюскам, и рискуют потерять свои дома в то время, когда они отвлечены спариванием.

Раки-отшельники эволюционировали, чтобы иметь более длинные пенисы - и есть очень важная причина, почему это произошло. В новом исследовании ученые обнаружили, что животные используют свои большие пенисы для того, чтобы находиться внутри своего дома во время совокупления, защищая таким образом свою раковину от возможных похитителей.

Исследователи из Дартмутского колледжа считают, что у крабов, наиболее уязвимых к воровству, возможно, появились более длинные пенисы, чтобы «способствовать безопасному сексу».

В своем исследовании, опубликованном в Royal Society Open Science, исследователи во главе с доктором Марком Лэйдром сказали: «Теоретически, более длинные пенисы могут позволить особям совокупляться с сексуальными партнерами, в то же время сохраняя безопасный контроль над своей собственностью (раковиной), таким образом охраняя имущество от воров во время секса».

В ходе исследования команда проанализировала пенисы 328 раков из разных видов. Анализ показал, что у раков с самыми привлекательными раковинами - что делает их наиболее уязвимыми для потери дома - были самые длинные пенисы.

«Эти закономерности в размере полового члена сохранялись даже при контроле филогении, и эти закономерности не объяснялись альтернативными гипотезами», - утверждают авторы исследования.

Исследователи полагают, что такую ​​же адаптацию можно наблюдать у других животных с «ценным, но непереносимым имуществом».