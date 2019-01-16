«Мутанты или пришельцы?»: Хищные кролики каннибалы оккупируют Землю

Вчера, 23:30

Шокирующее открытие сделала группа канадских зоологов и экологов, обследуя северные районы возле реки Юкон. Оказывалось, что деление животных на травоядных и плотоядных, не более чем миф. Или дело намного серьезнее.

По мне6нию представителей альтернативной науки, изучивших отчеты экспедиции, хищные кролики каннибалы оккупируют Землю. Теперь осталось с наибольшей точностью выяснить, это мутанты или пришельцы, принявшие вид длинноухих зверьков. Итак, как сообщает специализированное издание BioOne Complete, ученые обнаружили диких кроликов из вида снегоступов, которые под покровом ночи пожирают тушки своих более слабых сородичей, охотятся на грызунов и птиц. Мало того, был зафиксирован шокирующий случай, когда несколько кроликов растерзали и съели рысь, которая в этих краях считается наиболее свирепым и безжалостным хищником.

Зоолог Майкл Пирс пишет, что зрелище длинноухих зверьков, с рычанием вгрызающихся в тушки представителей своего вида, вызвало буквально мистический ужас. Правда, затем, ученые начинают выстраивать более реальную с научной точки зрения теорию о том, что в наиболее холодные и голодные зимние месяцы кролики вынуждены переходить на мясной рацион. Судя по комментариям, размещенным на сайте издания, пользователи не поверили в столь простое объяснение. Кстати, один из очевидцев рассказал, что видел оленя, пожирающего труп погибшего человека. Конспирологи встревожены подобной аномалией и призывают к бдительности, а также, доскональному изучению зверей, кардинально поменявших свой природный рацион.