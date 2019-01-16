Уфолог: «Лицо инопланетянина» на Луне похоже на Дональда Трампа

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Известный уфолог Скотт К. Уоринг заметил «лицо инопланетянина» на фотографии Луны, сделанной экспедицией NASA «Аполлон-16», и оно показалось ему очень знакомым.

Трамп – один из самых узнаваемых людей в мире, и теперь кажется, что его лицо даже запечатлено на Луне. Теоретики заговора обнаружили на лунной поверхности то, что они считают лицом Чужого - и это выглядит очень похожим на лицо президента США.

Скотт К. Уоринг, человек, занимающийся ежедневными наблюдениями НЛО, заявил: «Многие люди сразу скажут, что это просто совпадение с поиском лица, но это было бы абсолютно неправильно. Несколько лиц на Луне были бы совпадениями, однако, если вы поищете на моем сайте, вы увидите, что у меня буквально сотни лиц с одной Луны и тысячи со всей нашей Солнечной системы».

«Сотни случаев уничтожают любую вероятность совпадения».

Мистер Уоринг даже заходит так далеко, что утверждает, что NASA знает об этих «инопланетных артефактах», но скрывает информацию о них.

Он добавил: «Я также считаю, что NASA знало об инопланетных артефактах на Луне, и они хранили это в тайне, чтобы они могли найти инопланетные технологии, чтобы сохранить мировую власть США».

Однако не все в этом убеждены.

Найджел Уотсон, автор Руководства по исследованию НЛО, сказал: «На Луне так много камней и валунов, что некоторые из них выглядят как голова или лицо, если у вас есть разум, чтобы искать такие вещи. Эта голова Трампа - хороший пример обмана зрения».

«Или инопланетяне пытаются нам что-то сказать!»