Ученые выяснили влияние водопроводной и бутилированной воды на вкус чая

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Исследование на тему влияния воды на вкус и полезные свойства чая провели ученые из Корнеллского университета.

Проведенные исследования позволили выяснить, на какой воде чай вкуснее - водопроводной или в бутылях. Статья на эту тему опубликована в издании Eurekalert.

Чай производится из обработанных листьев Camellia Sinensis. Это тропическое и субтропическое вечнозеленое растение родом из Азии. Чай, заваренный водой, является самым потребляемым напитком в мире.

Факторы, которые влияют на заваривание чая, включают температуру заваривания, емкость и время, соотношение воды и листьев и, в некоторых отчетах, состав используемой воды. В этом проекте ученые проверили, влияет ли вода, используемая для заваривания чая, на воспринимаемый вкус обычного любителя чая.

Черный и зеленый чай заваривали в бутилированной воде, воде из-под крана и в деионизированной воде, при этом температура приготовления, емкость, время и соотношение воды и листьев соответствовали друг другу.

Образцы анализировали с помощью сенсорной панели потребителя, а также инструментально для определения цвета, мутности и содержания галлата эпигаллокатехина (EGCG). Результаты показали, что тип воды, используемой для заваривания чая, сильно влиял на сенсорные свойства зеленого чая (и несного также для черного чая), что, вероятно, было обусловлено гораздо большей степенью извлечения горьких катехинов в чаях, заваренных на более очищенной бутилированной или деионизированной воде.

Для обычного любителя чая, который пьет зеленый чай для здоровья, способность удваивать содержание EGCG в чае, просто заваривая его в бутилированной или деионизированной воде, представляет явное преимущество. Наоборот, те, кто пьет чай для вкуса, могут извлечь выгоду из заваривания чая на водопроводной воде.

Влияние воды на вкус черного чая почти не проявлялось, добровольцы не ощутили особой разницы, заваривая черный чай в водопроводной, бутилированной или деионизированной воде.