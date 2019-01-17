«Инопланетяне угрожают нам»: В Минобороны Британии были вынуждены признать агрессивные действия НЛО

Сегодня, 08:30

Не понадобилось и полстолетия, чтобы британские генералы поверили отчетам уфологов и, в свою очередь, не рассекретили некоторые сведения о вторжении неопознанных летающих объектов в воздушное пространство туманного Альбиона.

В Минобороны Британии были вынуждены признать неоднократные агрессивные действия НЛО и сообщить общественности, что инопланетяне существуют и угрожают стране. Такой всплеск британской «гласности» произошел не на пустом месте. Случаи нарушения воздушного пространства Великобритании, с последующим приземлением пришельцев, за последние 30 лет, увеличились в разы. Что характерно, то аналитики отмечают крайнюю беспомощность подразделений министерства обороны. Ни один НЛО, несмотря на многократные попытки, не был сбит. Сообщения о наземном присутствии инопланетян поступают только от гражданских лиц, которые, кстати, довольно напуганы такими встречами.

Подразделения ПВО не в силах отследить прилет таинственных объектов. В ответ на прямые вопросы представителей массовой информации, генералы отвечают, что уже неоднократно обращались к правительству с данной проблемой, однако понимания не нашли. Более того, Минобороны Великобритании заподозрили в искусственном завышении бюджетных расходов. Таким образом, в настоящее время, только определенное подразделение британской разведки вплотную занимается этим вопросом в тесном контакте с представителями Пентагона. В Британии уверены, что Вашингтон намеренно скрывает огромный массив информации об НЛО от своих союзников.