«Это был не призрак»: Обитатели двойника Земли планеты Глории созрели для тесного общения с людьми

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Шокирующая информация о появлении вблизи МКС планеты-призрака, встревожила, как мировую общественность, так и представителей альтернативной науки.

Однако, внимательно изучив все фото и видео материалы, оказавшиеся в широком доступе, некоторые уфологи пришли к более сенсационному мнению. Высказалось предположение, что это был не призрак некоего крупного космического тела. Просто обитатели двойника Земли планеты Глории созрели для тесного общения с людьми. По теоретическим расчетам российского астрофизика Кирилла Бутусова, так называемая Антиземля» должна располагаться в либрационной точке за невидимой стороной Солнца и двигаться по такой же орбите, как и наша планета. Выкладки ныне покойного профессора, основывались кроме сугубо математических расчетах, еще и на исторических данных. Многочисленные факты встречи Земли и Глории упоминались в древних летописях.

Частичный провал проекта «стерео В», зонда, который должен был заглянуть за невидимую часть Солнечной системы, многие уфологи связывают с действиями обитателей Глории, которым не нужно было раскрывать свое присутствие раньше времени. Напомним, космический зонд NASA был самым таинственным образом выведен из строя почти на три года, с полной пропажей ранее собранной информации. Таким образам, в настоящее время, после снимков сделанных с борта МКС, уфологи оформили вполне стройную версию событий. По их мнению, обитатели Глории разработали технологии, способные менять орбиту планету или же, преодолевать коридоры параллельной Вселенной. Сейчас они находятся вблизи Земли, однако конечные их цели неизвестны.