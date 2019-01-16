Онкологи рассказали, как с 50-процентной вероятностью избежать рака шейки матки

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Врачи напомнили женщинам о важности регулярного осмотра у гинеколога.

Онкологи из Великобритании утверждают, что рекордное количество женщин во всем мире рискуют заболеть раком шейки матки, поскольку они избегают ежегодных осмотров у врача-гинеколога и не делают специальные анализы-мазки. По словам ученых, именно такой простой анализ способен с 50-процентной вероятностью избежать рака шейки матки.

Гинекологический мазок - это самый быстрый и надежный способ выявления рака шейки матки, говорят специалисты, и тем не менее около трех миллионов женщин в Великобритании не проходили тестирование более трех лет. Онкологи предупреждают, что если рак диагностирован на самой ранней стадии, у женщины есть 95-процентный шанс на выживание.