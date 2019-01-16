Скворцова: Здоровье человека на 60% зависит от его образа жизни

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При этом влияние генетики не более 15%. Такие выводы озвучила глава Минздрава РФ.

Как сообщила Скворцова, здоровье человека, в основном, зависит от образа жизни, который он ведёт. Этот показатель министр оценила в 60%.

В него входят факторы еды, режима питания, двигательной активности, наличия вредных привычек и уровня стресса. Таким образом, это всё то, на что человек может повлиять только сам.

То есть, он сам хозяин своему здоровью, поскольку может на него повлиять максимально.

Однако, министр не отрицает, что на здоровье человека также может существенно влиять экология, эпидемическая обстановка и тому подобные факторы. Их «вес» она оценила в 15 – 25%.

Одновременно Скворцова отметила, современная система здравоохранения РФ тратит недостаточно средств на профилактику заболеваний. Они составляют в общем бюджете ведомства не больше 12%.

88% финансирования идёт на то, чтобы излечивать заболевания, которые уже появились.