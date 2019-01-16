Учёные РФ научились определять характер человека по его переписке

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Для этого специалисты создали специальную компьютерную программу. С помощью неё вполне возможно создание психологического портрета личности с точностью до 80%.

Для этого нужны лишь данные по его переписке. Таким образом, учёные РФ научились достаточно точно определять характер человека, используя лишь эту цифровую информацию.

Созданная программа занимается анализом профиля конкретного человека. Для этого она «рассматривает» его внешность и написанные им тексты.

Особое внимание уделяется словам, которые используются при общении. Также немаловажная деталь – это длина предложений, которые личность применяет в своих мессенджерах.

Результаты тестов подтвердили, что созданные программой психологические портреты на 75-80% совпали с результатами анализов, сделанных квалифицированными психологами.

Создатели новинки убеждены, что она станет очень полезной. В частности для бизнесменов. В качестве аргумента подчёркивается, что программа полностью исключает субъективизм при проведении оценки.

У правозащитников иное мнение. Они считают, что с использованием этой программы происходит вторжение в личную жизнь работников компании, компаньонов или других людей.