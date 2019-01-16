«Что сказали, то и сделаете»: Люди ничем не отличаются от лабораторных крыс

Сегодня, 17:25

Человек существо примитивное и легко управляемое, особенно, когда сбивается в стаи, которые с исторически-недавних времен, называются социальными группами. Эту простую истину знают шаманы, руководители сект и политики.

Люди ничем не отличаются от лабораторных крыс и других подопытных животных, что в свое время, с успехом доказал академик Павлов. Личные амбиции, индивидуальные предпочтения, эгоистичные наклонности и честолюбивые планы оказываются за скобками, когда «цари природы» оказываются в обществе хотя бы трех особей, себе подобных. Правило «что сказали, то и сделаете», с негодованием отвергается либерально настроенной интеллигенцией, которая считает себя вместилищем своих планов, желаний и образа жизни. Однако ряд довольно нехитрых опытов, доказывает, что между грызуном, которого навсегда отпугивают от любимого лакомства разрядом электрического тока и человеком, запуганным на подсознательном уровне явно бредовой, но часто повторяемой информацией, никаких различий не существует. Говоря о массовом психозе и полной потере индивидуальности, не лишне вспомнить Горбачева, Ельцина, Кашпировского, Чумака. После этого, стоит ли повторять фразу о том, что человек «царь природы».

В Африке бабуинов, разоряющих поля, ловят так же, как политики в цивилизованных странах. Обезьяна, засунувшая лапу в специально прорезанное отверстие тыквы, находит там корм, только потом не может вытащить наружу кулак с зажатым лакомством. Бросить – жалко. Приходят крестьяне и убивают обезьяну мотыгой. То же самое происходит и в человеческом сообществе, только ставки и предпочтения несколько иные. Засунул лапу и все, мозг «царя природы» отключен. Политтехнологи пользуются такими нехитрыми мерами в полном объеме. Достаточно заявить, что «я не силен в глобальной политике, но знаю, как обеспечить народ колбасой», как инстинкт идентичного самосохранения будет полностью разрушен. Человечеством манипулирует горстка престарелых толстосумов, которым теперь и google в помощь.