Учёные разработали спрей для восстановления повреждений боевых кораблей

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Они могут получить их после ракетной атаки или возникновения пожара. Актуальным становится быстрый и качественный ремонт в условиях моря.

Учёные разработали специальный спрей для восстановления повреждений боевых кораблей. В его основе технология по распылению композитных материалов.

Лечебный спрей для кораблей изобретён специалистами, работающими в Мельбурнском королевском технологическом университете. Исследования финансировали Минобороны Австралии совместно с ВМФ США.

В настоящее время, если у боевого корабля или самолёта оказался повреждённым композит, требуется выведение их из эксплуатации и длительный дорогой ремонт.

Новая технология позволяет выполнять его незамедлительно и прямо в море. Изобретённый полимер разбрызгивается на поверхности растрескавшихся или повреждённых волокнистых композитных частей. На их восстановление, согласно заявлению учёных, потребуется около 10 минут.

Обнародованная информация не раскрывает, из чего состоит новый композитный полимер, а также то, насколько долговечным будет такой быстрый ремонт.