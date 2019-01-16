Реки напоминают кровеносные сосуды Земли, созданные Внеземным разумом

Сегодня, 10:06

Ничего другого нельзя представить, глядя на снимки, сделанные с большой высоты. Они кажутся невозможными и, даже, местами, ирреальными.

Однако, это именно так. Реки до удивления напоминают кровеносные сосуды человека. Только они питают энергией целую Землю. Масштаб захватывает и, вероятно, такое вполне могло быть создано Внеземным разумом.

К такому выводу склоняются альтернативные учёные, ознакомившиеся со снимками. Они считают это ещё одним доказательством того, что и у Земли, и у человека один и тот же создатель.

При этом, съёмке доступны даже те водные системы которые считались давно исчезнувшими ввиду засух или других катаклизмов. Там – то же самое. Удивительное сходство с кровеносной системой человека.

В настоящее время снимки сделаны лишь на территориях одиннадцати стран. В основном, европейских. В то же время, логично предположить, что аналогичная ситуация и в Индии, и в Южной Америке, и в Африке, и в других странах.

Правы уфологи или нет насчёт Внеземного разума, сказать трудно. Безусловным является то, что речные системы с текущей по ним водой, действительно. Постоянно питают Землю.