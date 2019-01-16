Исследование: Даже однократное курение каннабиса изменяет подростковый мозг

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Новое исследование, проведенное учеными из Университета Вермонта, показало, что курение каннабиса, даже однократно, приводит к изменению подросткового мозга.

Команда обнаружила, что курение препарата до 14 лет приводит к увеличению объема «серого вещества» в нескольких ключевых областях мозга, связанных с памятью и эмоциями.

И, что неприятно, последствия этих изменений остаются неизвестными. Примерно в 14 лет мозг подростка подвергается форме «обрезки», которая удаляет нежелательные нервные связи, позволяя укрепить наиболее важные из них.

Ведущий ученый, профессор Хью Гараван из Университета Вермонта, сказал: «Потребление всего один или два раза конопли, по-видимому, меняет объемы серого вещества у этих молодых подростков. Одна из возможностей - они фактически нарушают этот процесс обрезки».

Исследование является частью долгосрочного европейского проекта под названием Imagen, который собрал данные визуализации мозга 2000 детей и подростков. Среди участников было 46 детей из Англии, Франции и Германии, которые сообщали о курении конопли один или два раза.

По сравнению с подростками, которые никогда не курили каннабис, у них было больше серого вещества в областях мозга, богатых каннабиноидными рецепторами - местах, где химические вещества препарата связываются с нейронами.

Некоторые из самых больших различий были замечены в миндалине и гиппокампе, которые играют ключевую роль в эмоциональной обработке и памяти.

Команда, результаты исследования которой сообщаются в «Журнале нейробиологии», исключила возможность того, что у детей, употребляющих каннабис, уже была необычная структура мозга до экспериментов с лекарством.

«Подразумевается, что это потенциально является следствием употребления каннабиса, - сказал профессор Гараван. - Вы меняете свой мозг одним или двумя попытками курения. Большинство людей, вероятно, предположили бы, что один или два раза не повлияют на мозг».