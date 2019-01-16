Исследование: Даже однократное курение каннабиса изменяет подростковый мозг

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Вермонта, показало, что курение каннабиса, даже однократно, приводит к изменению подросткового мозга.
Команда обнаружила, что курение препарата до 14 лет приводит к увеличению объема «серого вещества» в нескольких ключевых областях мозга, связанных с памятью и эмоциями.
И, что неприятно, последствия этих изменений остаются неизвестными. Примерно в 14 лет мозг подростка подвергается форме «обрезки», которая удаляет нежелательные нервные связи, позволяя укрепить наиболее важные из них.
Исследование является частью долгосрочного европейского проекта под названием Imagen, который собрал данные визуализации мозга 2000 детей и подростков. Среди участников было 46 детей из Англии, Франции и Германии, которые сообщали о курении конопли один или два раза.
По сравнению с подростками, которые никогда не курили каннабис, у них было больше серого вещества в областях мозга, богатых каннабиноидными рецепторами - местах, где химические вещества препарата связываются с нейронами.
Некоторые из самых больших различий были замечены в миндалине и гиппокампе, которые играют ключевую роль в эмоциональной обработке и памяти.
Команда, результаты исследования которой сообщаются в «Журнале нейробиологии», исключила возможность того, что у детей, употребляющих каннабис, уже была необычная структура мозга до экспериментов с лекарством.