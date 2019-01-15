Учёные назвали подхоящий возраст для потери девственности

Большое сожаление по поводу потери девственности испытывают многие молодых люди, согласно британскому исследованию.
Более трети женщин и четверть мужчин в возрасте до 20 лет и немногим старше признали, что они впервые занимались сексом в «неподходящее время». Во всяком случае, люди должны быть старше 16 лет, чтобы юридически дать согласие на секс.
В последнем британском Национальном опросе о сексуальных отношениях и образе жизни говорится, что многие люди могут быть не готовы в этом возрасте. Исследование Natsal, проводимое каждые десять лет, дает подробную картину сексуального поведения в Великобритании.
В этой последней работе, опубликованной в BMJ «Сексуальное и репродуктивное здоровье», исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины изучили ответы почти 3000 молодых людей.
Ответы показали, что почти 40% молодых женщин и 26% молодых мужчин не считают, что их первый сексуальный опыт произошел «в нужное время».
Когда их опросили более подробно, большинство сказали, что хотели бы подождать с потерей девственности. Мало кто сказал, что они должны были сделать это раньше. Большинство из них занимались сексом к 18 годам, а половина - к 17 годам. Почти треть занималась сексом до достижения 16 лет.
Опрос также рассматривал сексуальную компетентность или готовность - может ли человек разумно принять обоснованное решение о том, заниматься ли сексом впервые. Например, они должны были быть достаточно трезвыми, чтобы дать согласие, и не должны были действовать под давлением со стороны сверстников.
Около половины молодых женщин и четверо из десяти ответивших юношей не смогли выполнить эту меру.
И почти каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина сказали, что они и их партнерша не были в равной степени готовы заниматься сексом в то время, что говорит о том, что некоторые испытывали давление, вступая в половую связь.
Профессор Kaye Wellings, основатель опроса Natsal, сказал, что возраст согласия не является показателем того, что кто-то может быть готов к сексуальной активности. «Каждый молодой человек индивидуален - некоторые 15-летние могут быть готовы, а некоторые 18-летние - нет».
Со-исследователь д-р Мелисса Палмер сказала: «Наши результаты, похоже, подтверждают идею о том, что молодые женщины чаще, чем молодые мужчины, испытывают давление со стороны своих партнеров на сексуальные отношения».
Когда же подходящее время?
Если вы думаете, что можете заниматься сексом, спросите себя:
- Чувствуете ли вы, что это правильно?
- Я люблю своего партнера?
- Он / она любит меня так же сильно?
- Говорили ли мы об использовании презервативов для профилактики ИППП и ВИЧ, и все ли было в порядке?
- У нас есть организованная контрацепция для защиты от беременности?
- Чувствую ли я возможность сказать «нет» в любой момент, если я передумаю?
Если вы ответите «да» на все эти вопросы, время может быть подходящим. Но если вы ответите «да» на любой из следующих вопросов, это может быть не так:
- Чувствую ли я давление со стороны кого-либо, например, моего партнера или друзей?
- Могу ли я потом сожалеть?
- Думаю ли я заняться сексом, чтобы произвести впечатление на своих друзей или не отставать от них?
- Думаю ли я заняться сексом только для того, чтобы сохранить партнера?