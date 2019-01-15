«Самая одинокая» лягушка в мире получила свидание

Ромео, известный как самая одинокая лягушка в мире, провел 10 лет в одиночестве в аквариуме в Боливии. Ученые говорят, что нашли ему Джульетту во время экспедиции в отдаленный боливийский лес.
Пять водяных лягушек Sehuencas, найденных в ручье, были пойманы с целью разведения и повторного внедрения амфибий в дикую природу.
Тереза Камачо Бадани, руководитель отдела герпетологии в Музее естественной истории в городе Кочабамба, была также руководителем экспедиции.
Пять лягушек - три самца и две самки - первые водяные лягушки Сехункас, которых смогли найти в дикой природе за десятилетие, несмотря на предыдущие поиски в боливийской пустыне. Ромео был найден 10 лет назад, тогда биологи уже знали, что этот вид находится в беде, но не ожидали, что он останется одиноким так долго.
Год назад он привлек международное внимание к поискам пары, и ему даже дали профиль знакомства. Недавно обнаруженные лягушки находятся в карантине в музейном центре консервации, где начинается гонка, чтобы остановить вымирание вида.
Водяная лягушка Sehuencas, факты:
- Водная лягушка (Telmatobius yuracare) когда-то жила в изобилии в небольших ручьях, реках и прудах высокогорного леса Боливии.
- Численность водных лягушек стремительно сокращается в Боливии, Эквадоре и Перу.
- Они сталкиваются с рядом угроз, включая изменение климата, разрушение среды обитания и внедрение инвазивной форели.
Вновь обнаруженные лягушки будут лечиться для защиты от инфекционного заболевания, хитридиомикоза, которое уничтожает земноводных по всему миру. Затем Ромео встретится с Джульеттой в попытке произвести потомство, которое в конечном итоге может быть возвращено в их естественную среду обитания.
В Боливии 22% видов амфибий сталкиваются с некоторой степенью угрозы исчезновения из-за утраты мест обитания, загрязнения и изменения климата.
Другие амфибии, такие как жаба-акушерка на Майорке в Испании и жаба Киханси в Танзании, были повторно разведены от всего лишь нескольких особей в прошлом.