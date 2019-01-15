Родительский опыт эпигенетически отпечатывается на 14 последовательных поколениях

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Все знают, что мы наследуем определенные специфические генетические характеристики от наших родителей, и что они неизменно записаны в нашем коде ДНК.

Эти генетические особенности определяют все, от цвета глаз до того, есть ли у нас ямочки или нет. К сожалению, некоторые генетические заболевания, такие как муковисцидоз и гемофилия, могут передаваться из поколения в поколение тем же способом.

Многие из нас полагают, что ничего нельзя сделать, чтобы изменить генетическое программирование, и что единственный способ абсолютно избежать передачи некоторых нежелательных черт будущим поколениям - это полностью не иметь детей.

В действительности, однако, не только то, что постоянно написано в нашей ДНК, может повлиять на будущие поколения. Интересная область научных исследований под названием эпигенетика обнаружила, что образ жизни и окружающая среда могут влиять на экспрессию генов ряда последующих поколений. Исследование, проведенное учеными из Европейской организации молекулярной биологии в Испании, опубликованное в журнале Science, показало, что родительский опыт эпигенетически запечатлен не только у непосредственных детей, но и простирается до 14 последующих поколений.

Исследовательская группа использовала генно-инженерных нематодных червей, которые содержат специальный трансген, позволяющий им светиться в ультрафиолетовом свете при теплых температурах. При хранении при температуре ниже 20 ° С (68 ° по Фаренгейту) черви почти не светились, но как только они были перенесены в среду, более теплую, чем 25 ° С, ген флуоресценции стал гораздо более активным, заставляя их светиться ярко. Побыв некоторое время в более теплой среде, черви были возвращены к более низкой температуре, чтобы определить влияние на их флуоресценцию.

Удивительно, но они продолжали ярко светиться, сохраняя «экологическую память» о более теплом климате, трансген все еще был очень активным.

Кроме того, эта память передавалась их потомкам в течение семи ярко светящихся поколений, ни одно из которых не подвергалось более теплым температурам. Черви-дети наследовали это эпигенетическое изменение как через яйца, так и через сперму.

Когда ученые держали пять поколений нематод при температуре 25 ° C, а затем содержали их потомство при более низких температурах, черви продолжали проявлять более высокую активность трансгена в течение беспрецедентных 14 поколений.

Выходит, мы несем солидное бремя ответственности перед потомками в виде образа жизни, который ведем, и окружающей среды, в которой живем.