Профессор из Гарварда настаивает, что Оумуамуа - инопланетный зонд

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«Добро пожаловать в межзвездный клуб»: профессор утверждает, что астероид Оумуамуа является инопланетным зондом и содержит послание, которое люди получат, когда достигнут глубокого космоса.

Ави Лёб (Avi Loeb), председатель астрономического факультета Гарвардского университета, получивший сильную негативную реакцию после того, как заявил, что таинственный космический камень в форме сигары Оумуамуа может быть исследовательским аппаратом пришельцев, неизменно поддерживает свою теорию.

Профессор из Гарварда дал интервью в защиту своей гипотезы о том, что таинственный камень - «полностью исправный зонд, преднамеренно отправленный в окрестности Земли инопланетной цивилизацией». Доктор Леб сказал, что когда людям удастся покинуть Солнечную систему, нас встретит сообщение «Добро пожаловать в межзвездный клуб» от далеких инопланетных цивилизаций.

«Как только мы покинем Солнечную систему, я думаю, увидим там много трафика», - сказал он израильской газете Haaretz.

Oumuamua впервые был обнаружен телескопом на Гавайях 19 октября 2017 года. Инопланетная скала была межзвездным объектом, вошедшим в нашу Солнечную систему. Ее длина составляет около 400 м, а ширина - всего около 40 м.

Доктор Лёб и команда исследователей из Гарварда опубликовали исследовательскую работу, основанную на теории, что ускорение небесного тела является результатом разумного движения.

«В настоящее время существует необъяснимое явление, а именно избыточное ускорение Oumuamua, которое, как мы показываем, может быть объяснено силой радиационного давления от Солнца, - сказал в то время соавтор и астрофизик Гарварда Шмуэль Бяли. - Однако для этого требуется, чтобы тело имело очень большую поверхность и было очень тонким, чего не встречается в природе».

Их предположение об инопланетной силе стало вирусным и получило осуждение других ученых. Ученые Гарварда выдвинули свою гипотезу, несмотря на опасения своих коллег.

«У нас нет возможности узнать, активная ли это технология или космический корабль, который больше не работает и продолжает плавать в космосе», - недавно добавил профессор Леб (на фото).

«Но если Oumuamua был создан вместе с целой совокупностью подобных объектов, которые запускались случайным образом, тот факт, что мы обнаружили это, означает, что его создатели запустили квадриллион зондов, подобных этому, для каждой звезды в Млечном Пути».

Астероид в форме сигары под названием Оумуамуа прошел мимо Земли со скоростью 156 428 км/ч в октябре.

Охотники за инопланетянами из SETI – команды поиска внеземного разума, базирующейся в Университете Беркли, Калифорния, заявили, что существует вероятность того, что камень является «инопланетным артефактом».

Но ученые из Королевского университета в Белфасте сказали, что он выглядит как астероид, как первоначально предполагалось.