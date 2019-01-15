Ученые обнаружили связь между шизофренией и вирусом Эпштейна-Барра

Сегодня, 18:09

Антитела герпеса влияют на прогрессирование психологических заболеваний.

Совместное исследование двух крупных медицинских центров – Johns Hopkins Medicine и Sheppard Pratt Health System – показало, что у людей с неадекватным иммунным ответом, или шизофренией обнаруживаются более высокие уровни антител против герпеса, или вируса Эпштейна-Барра. Результаты этого исследования были подробно описаны в специализированном журнале Schizophrenia Bulletin.

«Нас интересует роль инфекционных агентов, таких как вирус Эпштейна-Барра в протекании болезни шизофрении и других серьезных психических расстройствах, но данное исследование не предназначено для определения причины и следствия», — сказал автор исследования Роберт Йолкен, сотрудник детского центра Джона Хопкинса (Johns Hopkins Children’s Center).

Продолжая изучать суть шизофрении, которой по данным ВОЗ страдают около 21 миллиона человек в мире, и влияния внешних факторов на её протекание, ученые провели исследование среди 743 человек. Примечательно, что 432 человека были с диагнозом шизофрении, а 311 без каких-либо психических расстройств.

Сравнивая уровни антител у людей с диагнозом психического расстройства и у людей без него, ученые обнаружили связь, что в 1,7-2,3 раза чаще уровень антител был выше у людей с шизофренией. Однако группа ученых сразу же заявила, что их открытие имеет исключительно информативный характер.