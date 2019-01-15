«Кровавая Луна всё уничтожит»: Предсказание древних инков подтвердило надвигающийся конец света

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Инки считали, мол Луну поедает дикий ягуар. После спутника он отправится на Землю, чтобы съесть человечество. Такое космическое событие произойдёт 21 января. Скептики ждут апокалипсиса, а вот учёные его опровергают.

21 января весь мир сможет увидеть очень редкое космическое явление – Супер-кровавую Луну. Событие будет включать в себя комбинацию трёх событий, которые произойдут одновременно – Супер-Луну, Кровавую Луну и Луну Волка. Супер-Луна является моментом, когда наш спутник находится к Земле ближе всего, за счёт чего его свечение увеличивается. Кровавая Луна возникает, когда планета проходит между Луной и Солнцем, что сопровождается красноватым оттенком. И Луна Волка – первое полнолуние в году. 21 января все эти события произойдут одновременно.

Библейский пастор из США Пол Бегли, как и различные эксперты в данной области, уверены, что лунные события приведут к апокалипсису и концу света. Считается, якобы именно Супер-кровавая Луна уничтожит человечество. Недавно эксперты нашли подтверждение в мировоззрении некоторых племён древних инков.

Империя инков существовала в 1438-1572 годах на западе Южной Америки. Они были политеистами, поклоняясь небесным объектам и связанными с ними богам. Своего короля они считали сыном Солнца. Стивен Рональд Гуллберг из Университета Джеймса Кука, заявляет, что именно поклонение Солнцу было официальной религией инков, которую установил король Пачакути, правящий в 1438-1471 годах.

Исследователь из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии Дэвид Дирборн уточняет, мол инки воспринимали любое связанное с Луной и Солнцем событие, как признак грядущих ужасных вещей. Согласно одной из легенд инков, однажды Луна окрасилась в красный цвет, и ягуар «съел её». При очередной Красной Луне племя решило, что после покраснения спутника ягуар придёт и на Землю.

Тогда инки стали кидать в небо копья, издавать шум и избивать собак, заставляя их лаять. Таким образом они отпугнули «поедавшего Луну ягуара» и вернули ей нормальный цвет.

Данное предсказание и инструкции древних инков якобы подтвердило надвигающийся «конец света» вместе с Кровавой Луной и предположениями пастора Пола Бегли. Однако, учёные считают, что верить в 500-летние сказки современным людям не стоит. В наши дни необходимо не бояться подобных варварских предположений об «апокалипсисе», а просто наблюдать за уникальным космическим шоу. Для этого достаточно разобраться в научной стороне вопроса.