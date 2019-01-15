Антарктида теряет в шесть раз больше льда в год, чем в 1970-х годах

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Антарктида тает с ошеломляющей скоростью. Ученые предсказывают «многометровое повышение уровня моря в Антарктике в ближайшие столетия» в результате огромной потери льда.

Ученые использовали аэрофотоснимки, спутниковые измерения и компьютерные модели для отслеживания того, насколько быстро тает самый южный континент с 1979 года в 176отд ельных бассейнах. Они обнаружили, что потеря льда резко ускоряется - ключевой показатель антропогенного изменения климата. Ученые обнаружили, что в результате глобального потепления таяние льда на континенте увеличилось в шесть раз с 1979 года.

Согласно новому исследованию, с 2009 года Антарктида теряла почти 278 миллиардов тонн (252 миллиарда метрических тонн) льда в год. Хотя до 1980-х годов она теряла 44 миллиарда тонн (40 миллиардов метрических тонн) в год.

Недавняя скорость таяния на 15% выше, чем в прошлом году.

Эрик Ригно из Калифорнийского университета в Ирвине, специалист по льду, был ведущим автором нового исследования в трудах Национальной академии наук в понедельник. Он сказал, что его спутниковое исследование показало, что Восточная Антарктида, которая раньше считалась стабильной, теряет 56 миллиардов тонн (51 миллиард метрических тонн) льда в год. Прошлогоднее исследование, в котором учитывалась работа нескольких групп, в Восточной Антарктиде в последнее время обнаружило практически без потерь и успехи в прошлом.

Таяние в Западной Антарктиде и Антарктическом полуострове составляет около четырех пятых потерь льда. Таяние в Восточной Антарктиде «увеличивает риск повышения уровня моря на несколько метров в течение следующего столетия или около того», - сказал Ригно.

Ричард Элли, ученый из Университета штата Пенсильвания, не участвовавший в исследовании Ригно, назвал это «действительно хорошей наукой».

Исследователи ранее полагали, что со времени последнего ледникового периода, около 15 000 лет назад, Западно-Антарктический ледяной щит (WAIS) уменьшался.

Однако новое исследование, опубликованное Университетом Северного Иллинойса, показывает, что примерно между 14 500 и 9 000 лет назад ледяной покров ниже уровня моря был даже меньше, чем сегодня.

Стабильность самого большого ледяного покрова на Земле является для ученых показателем того, что он может выдержать рост температуры. Если бы весь Восточно-Антарктический ледяной щит растаял, уровень моря поднялся бы на 53 метра.