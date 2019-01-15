Секрет Пугачевой раскрыт: Названы причины, почему молодые мужчины предпочитают россиянок в возрасте

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Реализация материнского инстинкта и прилив энергии для продления молодости являются одними из основных причин, почему отношения приобрели формат неравных союзов. В частности, это касается тех случаев, когда женщина в паре старше мужчины более, чем на 8 лет. А вот мужчины преследуют более приземленные цели - для них старшие половины являются путеводителями в жизнь.

Недавно психологами был раскрыт секрет счастливого брака Аллы Пугачевой, отношений Надежды Бабкиной и других женщин, которые предпочли связать свою судьбу с избранниками, которые младше их не на один десяток лет. Ими были названы причины, почему и молодые мужчины предпочитают россиянок в возрасте.

Оказалось, что в первую очередь самостоятельные и целеустремленные мужчины видят в женщинах, старше их на 10-20 лет главных соратниц, партнеров по жизни и работе. Если у сверстниц на момент, когда мужчина готов к браку, еще присутствует легкомысленность и нестабильность, то с женщинами постарше все понятно без слов - обычно они знают, чего хотят, поэтому не станут дергать мужчину по пустякам. Это очень импонирует сильному полу.

Кроме этого, немаловажную роль играет снисходительность старшей женщины в союзе - она никогда не станет устраивать скандалов из-за мелочей, а также не даст это сделать мужчине из-за бытовых неурядиц - подобное поведение характерно для людей, у которых играют гормоны. Поэтому, как утверждают психологи, брак Максима Галкина и Аллы Пугачевой до сих пор существует - она прощает ему все издержки молодости, поскольку когда-то уже прошла данный этап самостоятельно, поэтому может, с высоты мудрости, выровнять любую конфликтную ситуацию в пользу семьи. Помимо вышеуказанного, жизнь с женщиной в возрасте может превратиться в рай для перфекциониста: не стоит ожидать, что в союзе, где мужчина младше, представительница слабого пола начнет выпрашивать незапланированные подарки - такие вещи, в случае необходимости, более старшая женщина предпочитает, как правило, или же запланировать, или купить самостоятельно за собственные средства. С учетом того, что представительницу слабого пола, старше своего избранника сложно настроить против второй половины недругам или недоброжелателям, для мужчины подобный союз может стать настоящим подарком судьбы.

К слову, в интимном плане есть свои преимущества для мужчины: партнерша может оказаться намного опытнее и внимательнее во время близости, а это, как утверждают психологи, является залогом счастливого союза. Правда, в данной ситуации необходимо учитывать, что есть и молодые альфонсы, которые не против затуманить разум более старшей женщине своей заботой и вниманием ради денег или имущества. Но таких мужчин, как утверждают психологи, видно практически сразу и женщины, как правило, сами на это соглашаются.