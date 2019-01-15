Онлайн-калькулятор определит риск развития рака молочной железы

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Теперь врачи общей практики смогут рассчитать вероятность развития у женщины рака молочной железы, комбинируя факторы риска, и повысить вероятность ранней диагностики, спасающей жизнь.

Онлайн-калькулятор был провозглашен «изменяющим правила игры» при оценке риска развития рака молочной железы на протяжении всей жизни. Риск определяется, комбинируя анализ крови с медицинским и семейным анамнезом, а также такими факторами, как вес, возраст в период менопаузы и потребление алкоголя.

Алгоритм, разработанный компанией Cancer Research UK, поможет врачам решить, следует ли отправлять женщину на обследование до достижения обычного возраста 50 лет. Он может также использоваться, для советов женщинам по поводу образа жизни или профилактики наркотиков.

Ведущий автор исследования, профессор Антонис Антониу из Кембриджского университета, сказал: «Это первый случай, когда кто-то объединяет так много элементов в одном инструменте прогнозирования рака молочной железы. Это может изменить игру, поскольку мы можем идентифицировать большое количество женщин с разным уровнем риска, а не только тех, которые находятся в группе высокого риска».

Рак молочной железы является наиболее распространенным раком в Великобритании. Диагноз ставится 55 000 женщин ежегодно. Показатели выживания отстают от аналогичных стран ЕС. Инструмент был создан с использованием данных 150 000 пациентов и учитывал более 300 генетических показателей рака, которые могли быть обнаружены в анализах крови.

Врачам предлагается ответить на ряд вопросов о пациенте.

Профессор Антониу сказал: «Этот инструмент должен помочь врачам адаптировать уход. Некоторым женщинам, возможно, придется обсудить скрининг или профилактику. Другим может просто понадобиться совет по поводу образа жизни и диеты».