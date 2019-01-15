Китайский зонд выращивает растения на обратной стороне Луны

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Китай стал первой страной, посадившей космический корабль на обратной стороне Луны. Теперь, посадив зонд Chang'e-4, Китай пытается выращивать растения, используя «лунную мини-биосферу» на бесплодной поверхности Луны.

На аппарате были высажены семена картофеля и других растений. Всего миссия выполнит десять научных экспериментов - шесть для Китая и четыре от имени других стран.

Руководители эксперимента говорят, что тестовая плантация на Chang'e 4 из шести организмов начинает процветать. Хлопок, рапс и картофель выбраны в качестве основы для человеческого поселения.

Семена хлопка, которые принес с собой на противоположную сторону Луны китайский лунный посадочный модуль Chang'e-4, проросли, став первыми побегами растения, которые, как сказали руководители штаба миссии, закладывают основу для базы на единственном естественном спутнике Земли.

Фото, опубликованное Национальной космической администрацией Китая, показало, что побеги хлопка хорошо проросли вместе с другими проросшими растениями.

Когда Chang'e 4 приземлился на противоположной стороне Луны 3 января, его груз содержал герметичный контейнер, в котором находились испытательные биологические грузы, в том числе один, называемый «микроэкологическим кругом на поверхности Луны».

Профессор Лю Ханьлун, руководитель эксперимента, объявил, что семена хлопка появились первыми, но команда не сообщила точного времени этого события. Лю сказал, что в дополнение к хлопку, семена рапса и картофеля также проросли и хорошо растут.

Профессор Се Гэнсинь, главный разработчик эксперимента, сказал, что хлопок, рапс, картофель, арабидопсис (широко известный как кресс-салат), дрожжи и плодовые мухи - это шесть организмов, выбранных для полета на Луну.

«Мы учли будущее выживание в космосе. Изучение роста этих растений в условиях низкой гравитации позволило бы нам заложить основу для нашего будущего создания космической базы», - сказал Лю. Он сказал, что контейнер был оснащен небольшой, но мощной системой управления, чтобы поддерживать температуру внутри около 25 градусов по Цельсию.

Лю сказал, что шесть компонентов представляют собой «производителей, потребителей и разложителей» в микроэкосистеме, прибывшей на Луну. Растения производят кислород и пищу путем фотосинтеза и поддерживают жизнь плодовых мух.

Контейнер защищен от экстремальных температур и сильного излучения на Луне. Китайские ученые разработали трубки для него, чтобы доставлять естественный свет растениям, способствуя фотосинтезу.

Дрожжи, действуя в качестве агента разложения, перерабатывают отходы мух и мертвые растения, создавая дополнительный источник пищи для насекомых.

Лю сказал, что картофель может быть основным источником пищи для исследователей космоса, хлопок может использоваться для одежды, а рапс может быть источником масла.

Се сказал, что шесть видов были выбраны потому, что маленькие и могут расти в ограниченном пространстве. Они также достаточно выносливы, чтобы противостоять экстремальным условиям на лунной поверхности.