Ученые создали новую теорию работы мозга

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Исследователями доказано, что за выполнение высших когнитивных функций мозга отвечает неокортекс. В нем же и происходят мыслительные процессы и обновление понимания мира.

Международная группа ученых создала новую теорию работы мозга человека. Согласно обновленному представлению о работе данного органа оказалось, что за выполнение высших когнитивных функций мозга отвечает неокортекс, каждая область которого несет ответственность за определенную функцию организма. Именно с его помощью и происходит полноценное восприятие окружающей реальности.

Также особую роль специалисты отводят «нейронам решетки», которые работают в результате движения, которое образуется в границах данной пространственной визуальной решетки, именно она отражает положение человека и его ориентацию в пространстве. Исследователи доказали, что подобные структуры располагаются по всей площади новой коры и помогают образовывать собственные модели объектов, которые необходимо воспринимать.

В мозге имеется ряд групп с большим числом нейронов, сложенных в колонки вертикального типа. Они в свою очередь способны мониторить положение осязательных элементов объекта. Новая теория указывает на то, что многие такие модели существуют в неокортексе параллельно, а связи нейронов дают возможность синхронизировать их.

Сообщается, что для более точного определения нестандартной теории работы человеческого мозга могут потребоваться дополнительные исследования.