Эксперт рассказал, как ИИ захватит мир

Сегодня, 13:16

Человечество обеспокоено темой «судного дня» и «восстанием машин».

Для многих — это вопрос с обычным ответом: ИИ никогда не захватит. Но не все с этим согласны - многие люди, включая покойного физика Стивена Хокинга, выражают обеспокоенность тем, что появление мощных систем искусственного интеллекта может означать конец человечеству. Учёные пытаются выяснить насколько это вероятно, и почему существует беспокойство о будущем ИИ. Американские эксперты рассмотрели самые популярные методы ИИ, так называемое «машинное обучение». Машина, которая является программой или алгоритмом, разработана с возможностью обнаружения взаимосвязей в предоставленных данных. Она со временем улучшает свои характеристики и «учится».

По сути, мы запрограммировали машину для использования общих отношений в данных для достижения конкретной задачи. Однако компьютер учится не так как допустим ребенок. Например, дети могут учиться, просто наблюдая, как кто-то решает проблему один раз. ИИ, нужны тонны данных и множество попыток добиться успеха в очень специфических задачах, и трудно обобщить его знания по задачам, сильно отличающимся от тех, которые обучались. Таким эксперты, рассказавшие, как ИИ захватит мир пока, что заблуждаются, ведь ключевые концепции, лежащие в основе машинного обучения, ничем не отличаются от тех, что были один или два десятилетия назад.