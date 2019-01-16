«Вас давно предупреждали»: Нибиру могла начать уничтожение Земли из-за кратера Попигай в 1969 году - конспирологи

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Кратер Попигай, расположенный на территории Якутии и Красноярского края, имеет прямое отношение к планете-убийце Нибиру - полагают конспирологи. Звезда Смерти еще с 1969 года начала разрушать нашу планету из-за любопытности ученых, но атаку ануннаков СССР удалось отразить.

Нибиру, по мнению сторонников теории заговора, могла начать уничтожение Земли из-за кратера Попигай в 1969 году. Тогда данное явление заинтересовало ученых, которые установили, что космическому объекту, ударившему по Сибири, болеее 35,7 млн лет - кратер диаметром в 100 км вызвал невероятный резонанс в обществе. Заинтересованность ученых могло привести к тому, что человечество открыло бы тайную связь с планетой Нибиру, с которой, вероятно, и проводились опыты над Землей.

«Вас давно предупреждали: не лезьте, куда не надо. Кратеры образовались не просто так, всему виной Нибиру. Если что-то выплывет из секретных планов ануннаков, то нам конец. Они испытывали на нас оружие космическое, и не хотят, чтобы об этом кто-то знал» - пишет в сети конспиролог.

Человечество, по мнению конспирологов, вмешалось в те тайны, которые открывать не стоит. Ануннаки с Нибиру могли отражать метеоритные дожди, которые в свое время были направлены на их планету, а из-за расположения в системе, они перенаправлялись на Землю, из-за чего образовались огромные кратеры. Поскольку во время образования ударного кратера Попигай пришлось на эпоху эоцена, и человечества еще не существовало, а первые воспоминания о человеке относятся к 4 млн лет назад, то атака Нибиру была практически безвредной для нашей планеты.

Современные ученые пытаются открыть те тайны, которые были долгие годы замаскированы под обычные природные явления. Это, как полагают конспирологи, может закончиться апокалипсисом, поскольку ануннаки не желают, чтобы об их планете Нибиру что-либо узнали.