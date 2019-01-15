Исследователи обнаружили набор генов, который заставляет людей рисковать

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Ученые обнаружили 124 генетических вариантов, которые заставляют людей идти на риски.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Genetics, показывает, что существует целый набор генов, которые буквально наделяют людей специфическим рискованным поведениям. Ученые из Калифорнийского медицинского университета в Сан-Диего обнаружили 124 «гена риска» из-за которых люди более склонными рисковать. Более того, медики считают, что эти гены являются причиной того, что люди курят, пьют алкоголь алкоголизму и увлекаются наркотическими препаратами.

На данный момент команда ученых надеется понять фундаментальные молекулярные и клеточные процессы «генов риска», которые формируют поведение человека, чтобы научиться предотвращать и лечить определенными типы зависимости, которые провоцируют гены.