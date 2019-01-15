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Шотландские исследователи, проанализировав многолетнюю статистику, пришли к однозначному выводу, что факторы, мешающие потенциальным пациентам, обращаться за помощью специалистов резко сокращают их жизнь.

Ученые связали риск смерти пациентов с пропусками визитов к врачу. При этом в отчете было особенно указанна особенность боязни обращения к квалифицированной медицинской помощи, находящейся на уровне развитой фобии у больных с психическими расстройствами. В первую очередь, это касается трех категорий хронических диагнозов. Во-первых, люди подверженные деструкции мозговой деятельности, считающие себя абсолютно здоровыми, в восемь раз больше рискуют погибнуть от своих субъективных представлений о собственном состоянии. Статистика показывает, что смертность среди данной категории обусловлена переоценкой своих сил, возможностей и равнодушием членов семьи.

Во-вторых, после обработки данных почти миллиона пациентов, находящихся на учете Национальной службы здравоохранения Великобритании, определена тенденция ухода в подполье больных СПИД. После первоначальных анализов, давших положительный ответ на тест о ВИЧ-инфекции, такие пациенты не приходят на повторное освидетельствование, тем самым, сокращая не только свою жизнь, но и подвергая опасности окружающих. В–третьих, алкоголики и наркоманы, пропуская визиты к врачу, сокращают время своего физического существования. Ученые сделали вывод, который несколько отличается от основных постулатов либерализма. НСЗ Великобритании следует разработать боле жесткие механизмы принудительного лечения некоторых категорий пациентов.