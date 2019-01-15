Уфологи: В Канаде над озером Виннипег потерпел крушение НЛО

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Жители Канады утверждают, что инопланетяне могут скрываться под водой.

В Канаде местные телевизионные новости проинформировали жителей, что на днях над озером Виннипег на территории канадской провинции Манитоба потерпел крушение неопознанный объект. По предварительным данным уфологов, это мог быть настоящий инопланетный НЛО вместе с пришельцами. Во время падения объекта в небе образовался необыкновенный шлейф, говорят очевидцы.

Один из свидетелей НЛО рассказал местному телеканалу: «Мы редко видим такие вещи днем, но мы часто сталкивались с НЛО ночью. У нас есть истории, которые способны шокировать мир – недавно местные рыбаки видели, как быстро движущиеся объекты исчезают в воде в озере Виннипег. Возможно, там и обитают пришельцы».