«Наглое вранье»: Китайцы сфальсифицировали высадку «Чанъэ-4» на Луну ради доставки ценного груза

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Яйца шелкопрядов, которые привезла на Луну китайская межпланетная станция, могут оказаться частью тайного эксперимента. А съемки переданные с «Чанъэ-4» попросту подлог, и на то есть несколько причин, уверен Тайваньский ученый и уфолог Скотт Уоринг.

3 января 2019 года китайский «луноход» официально совершил посадку на поверхность естественного спутника. Видео самой посадки было передано на Землю им благодаря «нацеленной» спутниковой станции. Модуль посетил «темную сторону» Луны, которую не видно с Земли из-за сочетания периодов вращения двух тел.

Сами кадры вызывают множество вопросов — неестественный гористый ландшафт с «кристально чистой» пустыней, следы аппарата, а так же полоса, похожая на «фотоотметку», сделанную человеком.

Сам антураж схож с одним из цементных заводов Шанхая, а «полет» с американской лунной «аферой». Но если американцев обвиняют в том, что на они никогда не высаживались на Луну, а съемки были сделаны в пилотном ангаре и все это ради победы в космической гонке между США и СССР, то Китайцев заподозрили в «особой» лунной миссии, которую властная диктатура хотела сокрыть от чужих глаз, а в особенности отвести взгляд своих сограждан.

Съемки столь крупной «аферы» получились «очевидно сфабрикованными» из-за спешки их создания, а также из-за невозможности других доказать обратное. Очевидно, что это скорей назовут «очередной теорией заговора» и этим могут активно пользоваться мировые ученные.

Истинная цель миссии остается неизвестной, однако уфолог предполагает две версии: Во-первых на темной стороне могли найти останки древнейших цивилизаций или заброшенные космические станции, установленные человеком, что опровергает огромное множество заявления мировых светил науки, от того и нельзя распространять подобную информацию. А во-вторых, зная заранее, что аппарат привез с собой картофелины и яйца шелкопрядов, китайцы могут проводить «запрещенные эксперименты по скрещиванию и выведению новых видов.

Прямо противоположного мнения придерживаются коллеги Уоринга, считающие, что это влияние космического содружества Китая и России. Последняя в свою очередь готовится к развитию лунной поверхности к 2021 году и заселению уже к 2035 году по заявлению главы Роскосмоса, Дмитрий Рогозин, но не обладая достаточными технологиями для изучения темной стороны сейчас, Кремль нуждается в сторонней помощи, которую как раз и может оказать КНР.