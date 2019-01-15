Новое снотворное может помочь «без палева» спать на работе – ученые

Сегодня, 08:45

Революционный препарат, могущий дать возможность спать на работе и лекциях в институте, тестируют учёные на мышах.

Учёные допускают возможность применения препарата человеком и надеются на дальнейшее тестирование на более сложных, чем мыши, организмах.

Основной проблемой всех снотворных является его главный компонент – бензодиазепин – который «обрубает» внимание целиком, из- за чего спящий пропускает любые сигналы извне, в том числе и критически важные, например, пожарная сигнализация.

Результаты последних тестов на мышах показали – звери не просто запросто просыпаются от тревожных сигналов, они также просто засыпают после. Если допустить, что на человеческий организм препарат подействует так же, можно утверждать – вещество позволит крепко спать, но реагировать на сигналы внешней опасности.

На основании этого можно вывести, препарат позволит без проблем спать на лекциях в институте, не имея опасности быть обнаруженным недовольным преподавателем. «Дедовский» метод рисовать зрачки на закрытых веках отходит в небытие под натиском науки.

Также новое снотворное может дать возможность спать во время рабочего дня, если по уважительным причинам человек имеет такую необходимость, но это может отразиться негативно на его карьере. Стоит учитывать, это относится к большинству «сидячих» и неактивных должностей, связанных так или иначе с поступлением внешнего сигнала.

Кроме того, препарат должен дать возможность слышать будильник людям, спящим «беспробудным сном» и регулярно опаздывающим на работу.