Яйца инопланетян: NASA опубликовало фото необычного вида размножения, снятого с МКС

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В отличие от Нибиру, теория неопровержима. NASA поделилось секретным снимком в рубрике своего сайта «фото дня». Место снимка удерживается в секрете.

Уфологи подтвердили свою прежнюю теорию свежайшим снимком, сделанным с МКС. Дело в том, что специалисты уже давно твердили «не ищите инопланетян на суше, там их нет!». В пример учёные приводили нашу планету, по их мнению, НЛО на земле есть, только находятся они преимущественно под водой. Есть предположения, что в Бермудском треугольнике есть целые подводные штабы. Выводы являются логичными, ведь на настоящий момент исследовано не более 2 – 7% от всего мирового океана.

Что же касаемо других планет, так как тем более нет четких исследований, однако на опубликованном фото с водой отчетливо видны яйца инопланетян. По предложенной теории, выдвинуты идеи необычного размножения - созревшие яйца отрываются от участка сцепления и тонут, где вскоре начинают свою жизнь.

NASA всегда подписывают то место, где был сделан снимок, однако сейчас они решили отказаться от комментариев на этот счет.

Сейчас скандальный снимок обсуждается по всему миру. Больше 50% исследователей сошлись на мнении, что выделенная часть – яйца инопланетян. Один из влиятельнейших экспертов подтвердил, что из таких крупных яиц вырастают подводные чудовища, чьи силы пока невозможно сравнить ни с чем живым на Земле.

Справа на снимке изображен космический корабль Dragon.