Китай хочет построить базу на Луне, используя технологию 3D-печати

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Китай хочет стать первой страной, которая создаст базу на Луне, и заявляет, что построит ее с использованием технологии 3D-печати.

Чиновники из китайского космического агентства также заявили, что страна вернется на Луну к концу года с миссией Chang'e-5. Три последовательных миссии будут дополнительно исследовать бесплодную поверхность и возможность строительства домов там.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) заявило, что у них также есть планы отправиться на Марс в 2020 году, что, скорее всего, сделает их первыми, превзойдя США, Россию и множество частных фирм, стремящихся колонизировать космос. Китай успешно достиг глобального первенства благодаря своему путешествию на дальнюю сторону Луны, когда 4 января китайский аппарат приземлился в кратере Фон Карман.

Выступая сегодня на конференции, высокопоставленные сотрудники CNSA утверждали, что новаторская миссия стоит столько же, сколько строительство одного километра подземной железной дороги.

Спускаемый аппарат и его соответствующий ровер Yutu-2 на прошлой неделе отправили на Землю изображения оборудования и лунного пейзажа после того, как ровер, названный Jade Rabbit 2 («Нефритовый кролик»), проснулся от вынужденной «дремоты».

Видео его движения размещено в Сети.

Доктор Ву Яньхуа, заместитель директора Национального космического управления и заместитель командира лунных исследовательских проектов, заявил на пресс-конференции: «Chang'e-5 вернет образцы миссии с поверхности Луны примерно в конце этого года».

Он добавил: «Первая миссия нашей страны по разведке Марса состоится до и после 2020 года».

После того, как Чанъэ-5 вернет лунные камни с поверхности в следующей миссии, Чанъэ-6 станет первой миссией, которая исследует южный полюс Луны.

Было заявлено, что Chang'e-7 будет изучать поверхность грунта, его состав, космическую среду в рамках комплексной миссии, в то время как Chang'e-8 сосредоточится на техническом анализе поверхности.

Китай, США, Россия и Европа обсуждают, стоит ли строить базовую станцию ​​на Луне с использованием 3D-печати, например, при строительстве домов и другой инфраструктуры.

Миссия номер восемь, вероятно, заложит основу для этого, поскольку она стремится проверить, является ли технология, предназначенная для проекта, жизнеспособной в качестве постройки научной базы.

Объектив Chang'e-4 на 360 ° на прошлой неделе захватил ровер Yutu-2 или Jade Rabbit 2 на фоне серого лунного пейзажа внутри таинственного кратера фон Карман возле лунного южного полюса.

Официальные представители китайского космического агентства заявили, что вернутся на Луну к концу 2019 года с миссией Chang'e-5, которая соберет камни с ближней стороны Луны и вернет их на Землю для дальнейшего изучения.

Chang'e-6 станет первой миссией, которая исследует южный полюс Луны.

Было заявлено, что Chang'e-7 будет изучать поверхность грунта, его состав, космическую среду в рамках комплексной миссии, в то время как Chang'e-8 сосредоточится на техническом анализе поверхности.

Китайское космическое агентство Китайское национальное космическое управление (CNSA) также заявляет, что они хотят отправиться в Марс к 2020 году.

Фотографии, размещенные в китайских социальных сетях, показывают, что посадочный аппарат Chang'e-4 и ровер Yutu-2 сняли друг друга.