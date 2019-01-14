Учёные выяснили, как Рембрандт создавал свои 3D-картины

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Известно, что мастер прибегал к приёму импасто, однако ранее учёные считали, что технически это было невозможно.

Суть импасто заключается в нанесении краски определённого состава на холст в таком количестве, чтобы достичь максимального 3D-эффекта. Приём использовался и другими художниками, но в более позднее время. Учёные пытались понять, что входило в состав красок Рембрандта, когда он создавал свои 3D-картины. На голландском рынке 17 века можно было раздобыть лишь белый свинцовый пигмент и органические вещества, чего было недостаточно для эффекта, появляющегося при импасто. Использовав технологию европейского синхротрона учёным всё же удалось выяснить секретный ингредиент.

Им стала окись свинца, превращающая краски в маслянистую субстанцию, подходящую для импасто, уверяют учёные. Образцы были взяты лишь с трёх легендарных картин: портрета Мартина Солманса, Вирсавии и Сюзанны, поэтому учёные не берутся утверждать, что этот рецепт красок был единственным у Рембрандта, и продолжат изучать другие шедевры. Сделанное сотрудниками Дельфтского технологического университета открытие важно, в первую очередь, для создания механизма защиты и реставрации картин. Кроме того, это может изменить некоторые исторические факты о жизни художника.