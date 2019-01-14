На видео сняли зайцев-беляков, поедающих падаль

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Канадские ученые, наблюдая за зайцами-беляками, сделали множество открытий. Своими эксперементами они поделились в сети.

Ученые из Канады под руководством профессора Кевина Каукилла после нескольких лет исследований обнаружили плодоядных зайцев. Специально для проведения такого опыта они разложили по лесу банки с сардинами, которые были открыты и могли привлечь голодных животных.

В результате эксперимента оказалось, что рыбой питаются не только крупные обитатели леса, такие как волки и куницы, но и американские зайцы-беляки. Ролик был опубликован на портале Northwestern Naturalist. Съемка проходила в районе озера Клуэйн на северо-западе страны. В этой местности обитает большее количество беляков.

На кадрах видно, как животные едят трупы млекопитающих и птиц, даже не очищая тушку от перьев. Кроме того, беляки не гнушаются употреблять в пищу своих сородичей. Такое открытие опровергает общепринятое мнение о том, что зайцы-беляки, обитающие в этих широтах, едят только траву. Ученым удалось снять на видео «трапезу» пушистых зверьков, которые оказались не прочь отведать падаль.