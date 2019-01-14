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Чтобы сохранить жизнь пациенту стоит соблюдать принципы правильного питания, не отказывать в нагрузках и избавиться от вредных привычек.

Кардиологи очень неоднозначны в мнениях по поводу панацеи в вопросе лечения аритмии. Главным образом эта болезнь начинает усложнять жизнь людей ввиду их активного образа жизни. Аритмия не только может привести к летальному исходу, но может вызывать и сопутствующие осложнения в организме человека.

Ученые назвали 5 доступных способов побороть аритмию сердца. Медики говорят, непрерывное воздействие табачного дыма в помещении вызывает изменения электрической активности сердца, известные как сердечные альтерны. В итоге вызывает сердечную аритмию и внезапную сердечную смерть, показывает новое исследование UC Davis Health researchers. Если отказаться от этой вредной привычки, то есть вероятность не только сохранить здоровье, но и сберечь сердце. Сюда же стоит добавить вред от алкоголя, который может негативно сказываться на общем здоровье организма. Следующим доступным способом для человека эксперты назвали йогу. Регулярно занимаясь йогой, вы повысите эластичность и гибкость тела. В исследовании 2016 года о влиянии йоги на спортсменов мужского колледжа было установлено, что «10 недель практики йоги увеличили гибкость в активно тренирующихся спортсменах, а разминка растяжки не сделала». Йога помогает стать более гибкими и обеспечить ясность ума; она также поможет улучшить ваше здоровье и благополучие. Много исследований показывали, что йога может уменьшить холестерол, остановить прогрессирование сердечной болезни, уменьшить симптомы химиотерапии, минимизировать депрессию, уменьшить хроническую боль, и повысить лучший сон.

Третьим пунктом ученые называют здоровое питание, которое очень полезно в вопросе сохранения функций сердца. Овощи, фрукты, орехи, бобы, жирная рыба и оливковое масло помогут человеку не только поддержать, но и укрепить сердечные мышцы. Также эксперты настаивают, что при соблюдении Правильного рациона питания не лишним будет отказ от жареных продуктов на масле. После термической обработки продукты могут не только менять свой вкус, но и вредят всему организму человека. При этом обжаренная пища может также стать причиной заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердца. Последний пункт – соблюдение умеренных физических нагрузок. Человеку с аритмией не стоит полностью отказываться от физических нагрузок, но все же важно заниматься умеренными физическими нагрузками ежедневно в программе поддержания организма. Таким образом, ученые назвали 5 доступных способов побороть аритмию сердца.