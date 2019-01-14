Лечебный бесконтактный и онкологический массажи уменьшают боль при раке

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Исследование, опубликованное в Journal of Alternative and Complementary Medicine, показало, что массажи могут обеспечить немедленное облегчение боли, связанной с раком.

Исследование проводилось командой ученых из Atrium Health.

Люди обычно испытывают боль как побочный эффект рака и связанных с ним методов лечения. В ходе исследования ученые изучили и сравнили эффективность лечебного сенсорного и онкологического массажей при болях, связанных с раком.

Они набрали 572 амбулаторных больных раком, получивших один сеанс либо лечебного сенсорного, либо онкологического массажа от сертифицированного специалиста.

Из 572 участников 291 больной получил лечебный бесконтактный, а остальные 281 – онкологический массаж.

Лечебный бесконтактный массаж (целительное прикосновение) - это биополевая терапия, основанная на древних восточных лечебных практиках. Он включает в себя использование легкого, нежного прикосновения и / или совершения широких движений рук рядом с телом пациента для восстановления и уравновешивания энергии.

С другой стороны, онкологический массаж включает в себя мягкое надавливание и разминание мышц и суставов пациента для управления физическими и эмоциональными стрессами.

Лечебная терапия и онкологический массаж были разработаны с учетом потребностей пациентов. Больные сообщали о выраженной боли до и после вмешательства.

Результаты показали, что как сенсорный, так и онкологический массаж значительно уменьшили боль у больных раком. Продолжительность обезболивания не определялась.

Таким образом, результаты исследования показывают, что как сенсорный, так и онкологический массажи значительно облегчают боль, вызванную раком и связанным с ним лечением.