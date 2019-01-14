Ученые: Найден способ создания лазера размером с бактерию

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Исследователи из МФТИ провели уникальное исследование, которое показало, что размеры лазерной установки могут быть очень малыми. Теперь можно делать их размером с бактерию.

Необходимость создания нанолазера уже давно стоит перед учеными, а процесс их разработки идет уже не один год, даже несмотря на существующие сложности. Использовать такие лазерные установки можно довольно широко – таким образом можно увеличить количество созданных видеокарт и процессоров для мельчайших устройств, значительно уменьшить, а также значительно ускорить работу Интернета.

Возможности нанолазера и его устройство не отличается от обычных, но теперь ученые работают над созданием «беспороговых» лазеров, которые будут иметь гораздо больше возможностей.

Напомним, что нанолазеры — устройства, размер которых почти соответствует длине волны света, который оно излучает — и составляет около одного микрометра. Однако нанолазеры столь малы, что до сих пор инженеры не могли различить их режимы работы и отделить настоящие лазеры. Последние должны соответствовать главному критерию — их излучение должно быть когерентным. Исследования указывают на то, что в процессе проектирования нанолазеров для практических приложений следует принимать в учет их нагрев. Затем достаточно разработать подходящие системы охлаждения, получая наноразмерные источники определенного уровня излучения.

Ранее российские физики из МФТИ, МГУ и Российского квантового центра нашли способ использовать дешевый лазерный диод для производства сверхчувствительного карманного детектора, который позволит определить состав напитков, воздуха и обнаружить яды.