«Выживут не все»: Радиоизлучение планеты-убийцы Нибиру может провоцировать у россиян раковые заболевания

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Увеличение заболеваемости онкологией может быть напрямую связана с магнитным полем Звезды Смерти Нибиру и ее радиоволнового излучения, направленного на Землю - убеждены конспирологи. Поскольку расположение планеты на данный момент ближе всего к России, то здоровье соотечественников могло дать сбой.

По мнению сторонников теории заговора, после губительного влияния планеты Нибиру выживут далеко не все. Оказалось, что согласно некоторым теориям, особо опасная Звезда Смерти излучает радиоволны и вызывает магнитные бури, из-за которых россияне в последнее время стали себя чувствовать очень плохо. Помимо этого, радиоизлучение планеты-убийцы Нибиру может провоцировать у россиян раковые заболевания - его воздействие сопоставимо, по подсчетам конспирологов, с последствиями после взрыва атомного реактора. Именно поэтому в последние годы, с приближением Нибиру к России, жители страны все чаще диагностируют в медучреждениях новообразования, в большинстве - злокачественные.

Из-за того, что на Земле есть большое количество заводов, загрязняющих атмосферу и разрушающих озоновый слой, воздействие радиоволн Нибиру оказывает губительное влияние на здоровье граждан, самые стойкие из которых постоянно чувствуют боль в суставах, а другие - жалуются на непроходящую головную боль. Радиоволны Нибиру проникают через дыры в озоновом слое Земли, подвергая население планеты смертельной опасности. На данный момент больше всего, согласно данным конспирологов, онкологическим заболеваниям от Нибиру подвержены жители Дальнего Востока.